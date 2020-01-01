Стало известно, почему Хачериди не выходит на поле
Наставник брестского Динамо рассказал, почему не выпускает украинского футболиста.
Состав Динамо-Брест пополнил украинский футболист Евгений Хачериди, однако он до сих пор не дебютировал за новую команду.
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Главный тренер команды Сергей Ковальчук рассказал, почему 32-летний защитник не появляется на поле.
"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Потому он пока что вне игры", - приводит слова Ковальчука football.by.
Ранее сообщалось, сколько получает Евгений Хачериди в Динамо-Брест.
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