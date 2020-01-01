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Куман: Думаю, до осени матчей сборных не будет

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Нидерландский специалист считает, что летом должны завершиться национальные чемпионаты.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не уверен, что национальные сборные выйдут на поле в ближайшее время.

“Для начала пусть вернутся национальные чемпионаты, а уже потом можно будет думать о матчах сборных. Я не вижу возможности сборным играть летом.

Думаю, до осени, до сентября-октября, поединков национальных команд не будет“, - цитирует Кумана The Guardian.

Напомним, Евро-2020 перенесли на следующий год из-за коронавируса.

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Теги: футбол, сборная Нидерландов по футболу, Рональд Куман
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