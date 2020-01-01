Куман: Думаю, до осени матчей сборных не будет

Нидерландский специалист считает, что летом должны завершиться национальные чемпионаты.

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не уверен, что национальные сборные выйдут на поле в ближайшее время.

“Для начала пусть вернутся национальные чемпионаты, а уже потом можно будет думать о матчах сборных. Я не вижу возможности сборным играть летом.

Думаю, до осени, до сентября-октября, поединков национальных команд не будет“, - цитирует Кумана The Guardian.

Напомним, Евро-2020 перенесли на следующий год из-за коронавируса.