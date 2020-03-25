УЕФА рассматривает три варианта продолжения сезона

Александр Чеферин отметил, что текущая кампания может быть потеряна.

Глава УЕФА Александр Чеферин рассказал, как можно продолжить футбольный сезон после пандемии коронавируса.

“В этот трагический момент главное - это здоровье, чтобы с меньшими потерями выходить из этого кризиса. Понятно, прерванный футбол наглядно показывает, какая ситуация в Европе и мире.

У нас есть три сценария: продолжить сезон в середине мая, в июне или в конце июня. Если же до 30 июня у нас не получится этого сделать, то, наверное, он будет потерян.

Мы рассмотрим лучшее решение для лиг и клубов“, - цитирует функционера Repubblica.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны.