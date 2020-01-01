Бывшего игрока Ньюкасла арестовали из-за нарушения карантина
Нолберто Солано попал в неприятную историю.
Экс-полузащитник Ньюкасла Нолберто Солано попал в полицейский участок из-за нарушения карантина в Перу. Об этом сообщает Mirror.
"Я понимаю все серьезность коронавируса. В нашей компании было всего пять человек. Кто-то услышал музыку и позвонил в полицию. Нам пришлось поехать в полицейский участок.
Полицейские спросили, что мы делали, я сказал, что это была не вечеринка, а обычная встреча друзей", - отметил Солано.
Ранее сообщалось, что Реал избавиться от игрока, который нарушил карантин.
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