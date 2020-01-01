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Бывшего игрока Ньюкасла арестовали из-за нарушения карантина

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Нолберто Солано попал в неприятную историю.
Нолберто Солано
Нолберто Солано
Getty Images

Экс-полузащитник Ньюкасла Нолберто Солано попал в полицейский участок из-за нарушения карантина в Перу. Об этом сообщает Mirror.

"Я понимаю все серьезность коронавируса. В нашей компании было всего пять человек. Кто-то услышал музыку и позвонил в полицию. Нам пришлось поехать в полицейский участок.

Полицейские спросили, что мы делали, я сказал, что это была не вечеринка, а обычная встреча друзей", - отметил Солано.

Ранее сообщалось, что Реал избавиться от игрока, который нарушил карантин.

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Теги: футбол, вне игры, Нолберто Солано, Ньюкасл
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