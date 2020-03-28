Шевченко: Трагедия в Италии похожа на Чернобыль

Украинский специалист находится в Лондоне вместе со своей семьей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что следит на ситуацией в Италии из-за пандемии коронавируса.

“Сейчас я нахожусь в Лондоне с семьей. Мы не выходим из дома на протяжении десять дней, со мной все в порядке.

Когда мне было девять лет, моя страна пережила похожую трагедию, я имею в виду Чернобыль. В такое время нужно не усложнять работу настоящим героям - медработникам.

Я переживаю за итальянцев и живу надеждой, что ситуация наладится. Мы вместе сможем выбраться из этого“, - цитирует Шевченко Sky Sport Italia.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, как адаптировался к карантину.