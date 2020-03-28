Шевченко: Трагедия в Италии похожа на Чернобыль
Украинский специалист находится в Лондоне вместе со своей семьей.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что следит на ситуацией в Италии из-за пандемии коронавируса.
“Сейчас я нахожусь в Лондоне с семьей. Мы не выходим из дома на протяжении десять дней, со мной все в порядке.
Когда мне было девять лет, моя страна пережила похожую трагедию, я имею в виду Чернобыль. В такое время нужно не усложнять работу настоящим героям - медработникам.
Я переживаю за итальянцев и живу надеждой, что ситуация наладится. Мы вместе сможем выбраться из этого“, - цитирует Шевченко Sky Sport Italia.
Ранее Андрей Шевченко рассказал, как адаптировался к карантину.
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