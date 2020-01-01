Пиво, пепельница и супермодель: Крауч рассказал о встрече с Роналдо на Ибице

"Зубастик" даже не признал в Питере Крауче футболиста.

Питер Крауч, известный экс-форвард сборной Англии, Сток Сити, Ливерпуля, Тоттенхэма и других команд, рассказал как однажды встретился с бразильским футболистом Роналдо на отдыхе.

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"Как-то я повстречал на отдыхе Роналдо. Я направлялся на пляж Ибицы, и увидел его, весьма занятого делом, - он опустошал бутылки с пивом, а на животе у него была пепельница. Как только он допивал бутылку пива, роскошная супермодель тут же подавала ему новую. Так он проводил отдых.

Я подошел к нему, чтобы сфотографироваться. Я ожидал, что он скажет: "О, ты Крауч!", однако он не представлял, кто перед ним стоит. В итоге мы сделали фото и я ушел, так и не сказав ему, что я - футболист", - приводит слова Крауча Daily Mail.

Напомним, Питер Крауч объявил о завершении карьеры летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что Крауч выпустил веселую автобиографию с футбольными анекдотами.