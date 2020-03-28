Милевский принес победу Динамо-Брест в матче чемпионата Беларуси

Брестский клуб на выезде оказался сильнее Слуцка.

В матче второго тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде с минимальным счетом обыграло Слуцк.

Единственный гол в этой встрече на 19-й минуте поединка забил украинский форвард Артем Милевский. Отметим, что в стартовом составе гостей также вышел украинец Александр Нойок.

Теперь Динамо располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, а Слуцк - на пятом.

Слуцк - Динамо-Брест 0:1

Гол: Милевский, 19

Слуцк: Панкратов - Бураев (Анукевич, 77), Тетеренко (Гафар, 81), Кривулькин, Образов - Семенов, Такулов, Умар (Короев, 69), Велько - Коанда, Сердюк.

Динамо-Брест: Павлюченко - Витус, Веретило, Павловец, Савицкий (Юзепчук, 74) - Бакай, Кисляк, Нойок, Габи, Лаптев (Садовский, 64) - Милевский (Быков, 79).

Предупреждения: Образов, Сердюк, Такулов - Витус, Лаптев, Павловец.