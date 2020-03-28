Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милевский принес победу Динамо-Брест в матче чемпионата Беларуси

Комментариев: 1
Брестский клуб на выезде оказался сильнее Слуцка.
Динамо-Брест обыграло Слуцк
Динамо-Брест обыграло Слуцк
ФК Динамо-Брест

В матче второго тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде с минимальным счетом обыграло Слуцк.

Единственный гол в этой встрече на 19-й минуте поединка забил украинский форвард Артем Милевский. Отметим, что в стартовом составе гостей также вышел украинец Александр Нойок.

Теперь Динамо располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата, а Слуцк - на пятом.

Слуцк - Динамо-Брест 0:1
Гол: Милевский, 19

Слуцк: Панкратов - Бураев (Анукевич, 77), Тетеренко (Гафар, 81), Кривулькин, Образов - Семенов, Такулов, Умар (Короев, 69), Велько - Коанда, Сердюк.

Динамо-Брест: Павлюченко - Витус, Веретило, Павловец, Савицкий (Юзепчук, 74) - Бакай, Кисляк, Нойок, Габи, Лаптев (Садовский, 64) - Милевский (Быков, 79).

Предупреждения: Образов, Сердюк, Такулов - Витус, Лаптев, Павловец.

Поделись:
Теги: Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, Динамо Брест
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.03.2020, 14:59
Оценка:  0
гость
Вот читаю эту, так сказать «новость» и пытаюсь понять: лично мне «по барабану» этот опустившийся «игрок» или?..
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь