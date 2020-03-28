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Милевский забил гол в матче против Слуцка

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Динамо-Брест отправился в гости к Слуцку в рамках второго тура чемпионата Беларуси.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

В матче второго тура чемпионата Беларуси Слуцк на своем поле принимает брестское Динамо.

Голом в этом поединке отметился форвард Динамо-Брест Артем Милевский. Украинец на 19-й минуте встречи головой отправил мяч в сетку после подачи Элиса Бакая со штрафного.

Отметим, что в стартовом составе Динамо вышел еще один украинец - Александр Нойок.

Напомним, чемпионат Беларуси проводится, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее Артем Милевский рассказал, как в команде реагируют на чье-то чихание.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, Динамо-Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, видео, гол, чемпионат Беларуси
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Комментариев (1)
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navigator2    28.03.2020, 18:56
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navigator2
новина алкаш забив мяча! Уря!
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