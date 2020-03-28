Милевский забил гол в матче против Слуцка
Динамо-Брест отправился в гости к Слуцку в рамках второго тура чемпионата Беларуси.
В матче второго тура чемпионата Беларуси Слуцк на своем поле принимает брестское Динамо.
Голом в этом поединке отметился форвард Динамо-Брест Артем Милевский. Украинец на 19-й минуте встречи головой отправил мяч в сетку после подачи Элиса Бакая со штрафного.
Отметим, что в стартовом составе Динамо вышел еще один украинец - Александр Нойок.
Напомним, чемпионат Беларуси проводится, несмотря на пандемию коронавируса.
Ранее Артем Милевский рассказал, как в команде реагируют на чье-то чихание.
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