Милевский забил гол в матче против Слуцка

Динамо-Брест отправился в гости к Слуцку в рамках второго тура чемпионата Беларуси.

В матче второго тура чемпионата Беларуси Слуцк на своем поле принимает брестское Динамо.

Голом в этом поединке отметился форвард Динамо-Брест Артем Милевский. Украинец на 19-й минуте встречи головой отправил мяч в сетку после подачи Элиса Бакая со штрафного.

Отметим, что в стартовом составе Динамо вышел еще один украинец - Александр Нойок.

Напомним, чемпионат Беларуси проводится, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее Артем Милевский рассказал, как в команде реагируют на чье-то чихание.