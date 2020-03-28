Каннаваро: Мы в Китае постепенно возвращаемся к нормальной жизни

Итальянец надеется, что скоро в его родной стране все наладится.

Главный тренер Гуанчжой Эвергранд Фабио Каннаваро рассказал о ситуации вокруг пандемии коронавируса в Китае.

“Привет, ребята! Мой карантин уже закончился, мы в Китае постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Этим утром я уже прогуливался по городу, заходил в банк, перекусил на улице во время прогулки.

Да, еще постоянно меряют температуру, однако жизнь налаживается. Верю, что скоро такое же будет и в Италии“, - заявил итальянец в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Напомним, Каннаваро возглавил Гуанчжой в 2017 году.