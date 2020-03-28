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Каннаваро: Мы в Китае постепенно возвращаемся к нормальной жизни

Комментариев: 2
Итальянец надеется, что скоро в его родной стране все наладится.
Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро
Getty Images

Главный тренер Гуанчжой Эвергранд Фабио Каннаваро рассказал о ситуации вокруг пандемии коронавируса в Китае.

“Привет, ребята! Мой карантин уже закончился, мы в Китае постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Этим утром я уже прогуливался по городу, заходил в банк, перекусил на улице во время прогулки.

Да, еще постоянно меряют температуру, однако жизнь налаживается. Верю, что скоро такое же будет и в Италии“, - заявил итальянец в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Напомним, Каннаваро возглавил Гуанчжой в 2017 году.

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Теги: футбол, Фабио Каннаваро, Гуанчжой Эвергранд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.03.2020, 00:27
Оценка:  -1
гость
Суки, весь Мир заразили!
Anvla    28.03.2020, 07:01
Оценка:  0
Anvla
А кто мешал всему миру отреагировать в январе на сообщение о вирусе и принять меры по предотвращению распространения? Только на третий месяц что-то делать стали.
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