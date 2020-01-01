ФИФА продлит летнее трансферное окно - L'Equipe

Клубы смогут совершать трансферы до конца года.

ФИФА приняла решение продлить летнее трансферное окно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.

Таким образом, клубы могут совершать трансферы до 31 декабря. Кроме того, контракты игроков, истекающие 30 июня 2020 года, можно будет продлить до окончания национальных чемпионатов.

Отмечается, что решение о трансферах уже утверждено, но официально о нем пока не объявили.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны.