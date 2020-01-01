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ФИФА продлит летнее трансферное окно - L'Equipe

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Клубы смогут совершать трансферы до конца года.
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино
Getty Images

ФИФА приняла решение продлить летнее трансферное окно из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.

Таким образом, клубы могут совершать трансферы до 31 декабря. Кроме того, контракты игроков, истекающие 30 июня 2020 года, можно будет продлить до окончания национальных чемпионатов.

Отмечается, что решение о трансферах уже утверждено, но официально о нем пока не объявили.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны.

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Теги: футбол, ФИФА, трансферное окно
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