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Чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса

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Решение выступило в силу сегодня.
Глава федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон
Глава федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон
Getty Images

Чемпионат Австралии по футболу остановили из-за пандемии коронавируса.

“Мы приняли очень трудное решение перенести заключительные матчи А-лиги и оно вступает в силу немедленно.

Это единогласное решение федерации футбола и всех клубов лиги“, - цитирует главу федерации футбола страны Джеймса Джонсона Yahoo.

Отмечается, что вопрос продолжения поединков рассмотрят до 22 апреля.

Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов отложили до лета.

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Теги: футбол, чемпионат Австралии по футболу
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