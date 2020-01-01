Чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса
Решение выступило в силу сегодня.
Чемпионат Австралии по футболу остановили из-за пандемии коронавируса.
“Мы приняли очень трудное решение перенести заключительные матчи А-лиги и оно вступает в силу немедленно.
Это единогласное решение федерации футбола и всех клубов лиги“, - цитирует главу федерации футбола страны Джеймса Джонсона Yahoo.
Отмечается, что вопрос продолжения поединков рассмотрят до 22 апреля.
Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов отложили до лета.
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