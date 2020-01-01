Чемпионат Нидерландов отложили до лета

Текущий сезон в Эредивизи могут не доиграть.

Футбольный союз Нидерландов решил продлить карантин до лета и рассматривает возможность не доигрывать текущую кампанию. Об этом сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что правительство страны объявило о запрете любых массовых мероприятий до 1 июня из-за пандемии коронавируса.

Источник утверждает, что Королевская федерация футбола Нидерландов изучает вариант досрочного завершения сезона. В таком случае чемпиона не будет, а высший дивизион не покинет ни одна из команд. В Эредивизи поднимутся два клуба, лидирующих в Эрстедивизи - Камбюр и Де Графсхап.

Места в еврокубках распределятся согласно текущему положению в турнирной таблице: место в групповом раунде Лиги чемпионов получит Аякс, АЗ выступит в квалификации, Фейеноорд начнет выступления с группового турнира Лиги Европы, а ПСВ и Виллем II - с квалификации еврокубка.