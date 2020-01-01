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Кавани может перебраться в Боку Хуниорс

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Услугами уругвайца интересуется аргентинский клуб.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Бока Хуниорс, сообщает El Pais.

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В этом году у футболиста заканчивается контракт с парижанами, и он может покинуть команду на правах свободного агента.

Отмечается, что на Кавани также претендуют Атлетико и клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами, представляющий MLS.

В этом сезоне Кавани сыграл 14 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции, где забил четыре гола.

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Теги: футбол, Бока Хуниорс, Эдинсон Кавани
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