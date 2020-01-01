Кавани может перебраться в Боку Хуниорс
Услугами уругвайца интересуется аргентинский клуб.
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Бока Хуниорс, сообщает El Pais.
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В этом году у футболиста заканчивается контракт с парижанами, и он может покинуть команду на правах свободного агента.
Отмечается, что на Кавани также претендуют Атлетико и клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами, представляющий MLS.
В этом сезоне Кавани сыграл 14 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции, где забил четыре гола.
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