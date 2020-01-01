Терим сдал положительный тест на коронавирус

Легендарный специалист заразился COVID-19.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам турецкий специалист.

“Согласно результатам тестов на коронавирус, сделанных сегодня, мой результат был положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь.

Буду обо всем сообщать в ближайшие сроки“, - написал Терим на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что вице-президент Галатасарая сдал положительный тест на коронавирус.