Терим сдал положительный тест на коронавирус
Легендарный специалист заразился COVID-19.
Главный тренер Галатасарая Фатих Терим заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам турецкий специалист.
“Согласно результатам тестов на коронавирус, сделанных сегодня, мой результат был положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь.
Буду обо всем сообщать в ближайшие сроки“, - написал Терим на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что вице-президент Галатасарая сдал положительный тест на коронавирус.
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