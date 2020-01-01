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Вице-президент Галатасарая сдал положительный тест на коронавирус

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Абдуррахим Албайрак и его супруга находятся под наблюдением врачей.
Абдуррахим Албайрак
Абдуррахим Албайрак
Getty Images

У вице-президента Галатасарая Абдуррахима Албайрака обнаружили коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Отмечается, что функционер и его жена Шукрана сдали положительный тест на коронавирус на шестой день лечения болезни. Сейчас супружеская пара находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что чемпионат Турции остановили из-за коронавируса.

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Теги: футбол, Галатасарай
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