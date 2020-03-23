ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
На данный момент "на паузе" почти все европейские чемпионаты.
ФИФА и УЕФА рассматривают вариант с объединением текущего и следующего сезонов, сообщает Marca.
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Отмечается, что из-за пандемии коронавируса в Европе остановили 54 и 55 национальных чемпионатов. Такая ситуация вынуждает футбольные власти думать над абсолютно различными сценариями развития событий.
Функционеры до последнего надеются, что варианта с объединением кампаний-2019/20 и 2020/21 удастся избежать.
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