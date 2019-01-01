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Шевченко: Мы должны настраиваться на очень тяжелое время

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Украинский специалист заявил, что нужно объединиться.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как адаптировался к карантину из-за пандемии коронавируса.

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“Сейчас я в Лондоне, вместе с семьей. Все хорошо, соблюдаем карантин, следим за появлением новой информации. Думаю, что все будет хорошо, если будем соблюдать меры безопасности и будем серьезно к этому относиться.

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К сожалению, коронавирус - это как снежный ком, но мы должны быть к этому готовы. В будущем никаких хороших новостей не будет, но мы должны настраиваться на очень тяжелое время. Мы должны вместе это пережить и двигаться дальше.

Я общаюсь Мальдини каждые два дня. У Паоло было подтверждено, что он заразился коронавирусом. Сейчас его состояние стабильное. Видимо, он подхватил какую-то легкую форму этого заболевания“, - рассказал Шевченко в интервью Великому футболу.

Ранее сообщалось, что Шевченко может продлить контракт со сборной до ЧМ-2022.

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Теги: Андрей Шевченко, футбол, коронавирус
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