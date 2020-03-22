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Президент ФИФА: Мы должны готовиться к худшему

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Функционер остается реалистом, но надеется на лучшее.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какая сложилась ситуация с возобновлением матчей, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса.

“Здоровье для нас находится на первом месте, после этого идет все остальное. Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

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Если убрать панику, скажем прямо: мы сыграем снова тогда, когда сможем это сделать, не рискуя ничьим здоровьем. Федерации и лиги готовы следовать рекомендациям правительств и ВОЗ. Я благодарен врачам, медсестрам и всем, кто рискует своими жизнями ради спасения других. Они настоящие герои.

Мы проявили солидарность с Европой и Южной Америкой. Сейчас нужно подумать о календаре национальных команд, о временных изменениях и правилах о статусе игроков и трансферах.

Кроме этого, нам нужно защищать контракты и подстроить сроки регистрации. Необходимо принимать меры, но у нас нет выбора, приходится чем-то жертвовать“, - приводит слова Инфантино La Gazzetta dello Sport.

Ранее УЕФА назвал три даты, когда может завершиться сезон.

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Теги: ФИФА, Джанни Инфантино, футбол, коронавирус
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