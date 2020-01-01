Милевский: Если в команде кто-то начинает чихать, сразу несем градусник

Беларусь - единственная страна, в которой продолжают играть в футбол.

Форвард брестского Динамо Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

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“Что касается чемпионата Беларуси, то нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение, поэтому первый тур уже состоялся, и для всех лидеров он сложился не очень удачно. Сейчас мы в ожидании второго тура. Пока играем, и у власти на данный момент все под контролем.

Конечно, для нас это немного странно, но продолжаем играть. Как говорится, одни среди всех. Если говорить в целом, то ничего не изменилось. У нас нет паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю.

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Если в команде кто-то начинает чихать, то сразу несем ему градусник. Тут уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда какая-то. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который присутствует во всем мире.

Мы стараемся не паниковать и поменьше контактировать со всеми. Приехал вот к отцу на дачу, но контакт с другими людьми все равно ограничиваем“, - рассказал Милевский для программы Профутбол.

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