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Зинченко: В Манчестере в супермаркетах нет мяса и туалетной бумаги

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Украинец осваивается к жизни во время карантина.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, как адаптировался к пандемии коронавируса в Англии.

“Хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем людям: соблюдайте правила карантина. Мы столкнулись с таким сложным вирусом и переживаем непростой период. Нужно соблюдать правила, сидеть дома и просто пережить эту историю. 

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Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.

Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.

К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы“, - приводит слова Зинченко Великий Футбол.

Ранее Зинченко дал рекомендации по борьбе с коронавирусом.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, футбол, коронавирус
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