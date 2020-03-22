Дрогба назвал виновных в распространение коронавируса

Ответ заставляет задуматься.

Бывший футболист Челси Дидье Дрогба поделился мнением по поводу пандемии коронавируса. Ивуариец считает, что во всем виноваты люди.

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“Я прошу каждого из вас относиться к этой проблеме очень серьезно, ведь мы склонны к легкомыслию.

Мы должны соблюдать меры, которые введены правительством. Именно мы распространяем этот вирус, мы все несем ответственность за эту ситуацию.

Регулярно мойте руки, выходите на улицу только при необходимости и держитесь на расстоянии не менее одного метра друг от друга“, - заявил Дрогба в Twitter.

Ранее Федерер призвал соблюдать правила во время пандемии коронавируса.