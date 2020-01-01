Экс-футболист сборной Нигерии погиб в автокатастрофе

Автомобиль врезался в грузовик.

Сегодня, 22 марта, бывший форвард cборной Нигерии Ифеани Джордж погиб в результате ДТП, об этом сообщает ВВС.

Футболист еще вместе с двумя знакомыми находился в автомобиле. Сам игрок, который выступал за местный Энугу Рейнджерс, скончался на месте. Судьба других уточняется.

Компания направлялась домой в Лагос, чтобы остановиться там во время паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Но на трассе автомобиль врезался в грузовик.

Ранее сообщалось, что украинский боксер погиб в автокатастрофе.