Феллайни подтвердил информацию о заражении коронавирусом

Полузащитник Шаньдунь Лунэн Маруан Феллайни прокомментировал информацию о том, что он заразился COVID-19.

"Дорогие друзья, я сдал тест на коронавирус и он оказался позитивным. Спасибо болельщикам, медицинскому персоналу и клубу за заботу и внимание.

Я буду лечиться и надеюсь вернуться к игре как только это станет возможным. Пожалуйста, берегите себя", - написал бельгиец на своей странице в Twitter.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w