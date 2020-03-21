Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

Футболист передаст медицинским учреждениям необходимые средства.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поможет португальским больницам в борьбе с коронавирусом, сообщает AS.

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Источник утверждает, что футболист последует примеру своего агента Жорже Мендеша, и приобретет медикаменты и необходимые средства защиты для врачей.

Отметим, что на данный момент Криштиану находится в Португалии вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что мать Роналду выписали из больницы после инсульта.