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Роналду поможет больницам Португалии в борьбе с коронавирусом

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Футболист передаст медицинским учреждениям необходимые средства.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поможет португальским больницам в борьбе с коронавирусом, сообщает AS.

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Источник утверждает, что футболист последует примеру своего агента Жорже Мендеша, и приобретет медикаменты и необходимые средства защиты для врачей.

Отметим, что на данный момент Криштиану находится в Португалии вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что мать Роналду выписали из больницы после инсульта.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду
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