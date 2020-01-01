Бывший полузащитник МЮ заразился коронавирусом - Sina Sport

Маруана Феллайни направили в инфекционную больницу.

Полузащитник Шаньдунь Лунэн Маруан Феллайни сдал позитивный тест на коронавирус, сообщает Sina Sport.

Отмечается, что болезнь, протекающую без симптомов, у бельгийца обнаружили после возвращения в Китай.

Издание утверждает, что Феллайни отправился в инфекционную больницу, где его изолируют и начнут лечение.

Отметим, что китайские клубы возвращаются в расположение, чтобы в апреле продолжить чемпионат, который ранее прервали из-за пандемии коронавируса.