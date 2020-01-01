Бывший полузащитник МЮ заразился коронавирусом - Sina Sport
Маруана Феллайни направили в инфекционную больницу.
Полузащитник Шаньдунь Лунэн Маруан Феллайни сдал позитивный тест на коронавирус, сообщает Sina Sport.
Отмечается, что болезнь, протекающую без симптомов, у бельгийца обнаружили после возвращения в Китай.
Издание утверждает, что Феллайни отправился в инфекционную больницу, где его изолируют и начнут лечение.
Отметим, что китайские клубы возвращаются в расположение, чтобы в апреле продолжить чемпионат, который ранее прервали из-за пандемии коронавируса.
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