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Бывший полузащитник МЮ заразился коронавирусом - Sina Sport

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Маруана Феллайни направили в инфекционную больницу.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

Полузащитник Шаньдунь Лунэн Маруан Феллайни сдал позитивный тест на коронавирус, сообщает Sina Sport.

Отмечается, что болезнь, протекающую без симптомов, у бельгийца обнаружили после возвращения в Китай.

Издание утверждает, что Феллайни отправился в инфекционную больницу, где его изолируют и начнут лечение.

Отметим, что китайские клубы возвращаются в расположение, чтобы в апреле продолжить чемпионат, который ранее прервали из-за пандемии коронавируса.

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Теги: футбол, Маруан Феллайни
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