Халк женился на племяннице своей экс-супруги

Футболист женился спустя всего лишь восемь месяцев после развода.

Бывший форвард сборной Бразилии Халк, который сейчас играет в китайском Шанхай СИПГ, женился на своей новой девушке.

Халк на своей страничке в Istgaram несколько дней назад опубликовал снимок с новой женой Камилой, под которым его стали поздравлять с браком.

Примечательно, что новая возлюбленная футболиста - племянница его экс-супруги Иран Соузы, с которой он развелся всего 8 месяцев назад.

Читай также: Модель, считавшая себя бесплодной, залетела от защитника Манчестер Сити

Судя по фотографиям в соцсетях, он сделал предложение Камиле еще в феврале 2020 года, однако ему пришлось форсировать события для того, чтобы девушка получила визу. Дело в том, что в Китае ограничили присутствие иностранцев из-за пандемии коронавируса.

Халк и его супруга Камила instagram.com/hulkparaiba/

Стоит сказать, что со своей предыдущей женой Халк был в браке на протяжение 12 лет. У пары есть трое детей.

Ранее сообщалось, что шведская биатлонистка сделала предложение своему возлюбленному.