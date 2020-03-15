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Халк женился на племяннице своей экс-супруги

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Футболист женился спустя всего лишь восемь месяцев после развода.
Халк и его супруга Камила
Халк и его супруга Камила

Бывший форвард сборной Бразилии Халк, который сейчас играет в китайском Шанхай СИПГ, женился на своей новой девушке.

Халк на своей страничке в Istgaram несколько дней назад опубликовал снимок с новой женой Камилой, под которым его стали поздравлять с браком.

Примечательно, что новая возлюбленная футболиста - племянница его экс-супруги Иран Соузы, с которой он развелся всего 8 месяцев назад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏽❤️⭐️💍

Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

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Судя по фотографиям в соцсетях, он сделал предложение Камиле еще в феврале 2020 года, однако ему пришлось форсировать события для того, чтобы девушка получила визу. Дело в том, что в Китае ограничили присутствие иностранцев из-за пандемии коронавируса.

Халк и его супруга Камила
Халк и его супруга Камила
instagram.com/hulkparaiba/

Стоит сказать, что со своей предыдущей женой Халк был в браке на протяжение 12 лет. У пары есть трое детей.

Ранее сообщалось, что шведская биатлонистка сделала предложение своему возлюбленному.

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Теги: Халк, футбол, вне игры, фото
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