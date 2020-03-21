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Алиев: Коронавирус - это хер*я

Комментариев: 10
Спортсмен рассказал, как повелся на панику.
Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

“Коронавирус - это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это абсолютно не верю. Когда началась эта шумиха, я и сам на все это спровоцировался: купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.

Мыть и дезинфицировать руки - всегда надо было.  Неприятно, что на всем этом зарабатывают. Раньше маска стоила гривну, а теперь 50 штук - 1200. Если бы знал, то закупил бы миллиона 3 масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а лучше бесплатно людям раздавал“, - рассказал Алиев.

Отметим, что Алиев запустил собственный канал на Youtube.

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Теги: Александр Алиев, коронавирус
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  21.03.2020, 19:34
Оценка:  0
гость
- Алієв, ти боїшся коронавірус?
- Ні!
- Він тебе також ні!
MykRom    21.03.2020, 18:26
Оценка:  0
MykRom
XYлиеву при его доходах, может и херня. Но вирус до его интеллекта ещё не дорос, поэтому ничего об этом не знает.
pусский  (аноним)  21.03.2020, 16:12
Оценка:  -1
pусский
А я вытер маской жопу и выбросил в урну, хожу спокойно где хочу, а теперь - ещё и громко пержу в общественных местах, ведь все бабки-пиздуньи давно заныкались в схоры!
гость  (аноним)  21.03.2020, 16:08
Оценка:  0
гость
Для него синька-вирус страшнее.
Mindthegap  (аноним)  21.03.2020, 16:04
Оценка:  +2
Mindthegap
Это какая то исповедь морального урода. За таких просто стыдно
Негорро    21.03.2020, 15:20
Оценка:  -19
Негорро
Для тех,кто имеет достаточно денег чтобы за эти деньги закупить продуктов питания на два года вперёд и обеспечить себе полную самоизоляцию,любое инфекционное заболевание является хернёй.Всем же остальным подобное утверждать не стоит.
Opppppz    21.03.2020, 15:19
Оценка:  +26
Opppppz
Для него это херня, ведь он состоит на 95% из спирта.
GreenPeace!    21.03.2020, 15:16
Оценка:  +3
GreenPeace!
Это кто...тупорылый какой-то
БМ - помойка  (аноним)  21.03.2020, 15:10
Оценка:  +3
БМ - помойка
Что-то помойка стала очень часто об этом дебиле обоссаном писать...
LeonMaster    21.03.2020, 15:09
Оценка:  +23
LeonMaster
У алконавта появилась возможность для пиара, интересно он сам до этого додумался или помог кто
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