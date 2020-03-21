Алиев: Коронавирус - это хер*я

Спортсмен рассказал, как повелся на панику.

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

“Коронавирус - это, конечно, херня. Маску выкинул в урну. Я в это абсолютно не верю. Когда началась эта шумиха, я и сам на все это спровоцировался: купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.

Мыть и дезинфицировать руки - всегда надо было. Неприятно, что на всем этом зарабатывают. Раньше маска стоила гривну, а теперь 50 штук - 1200. Если бы знал, то закупил бы миллиона 3 масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а лучше бесплатно людям раздавал“, - рассказал Алиев.

Отметим, что Алиев запустил собственный канал на Youtube.