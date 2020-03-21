Кент: Алиев создал канал на Youtube

Футболист пошел по примеру Милевского.

Александр Алиев instagram.com/aliev_sasha88

Бывший футболист Динамо Александр Алиев запустил новый проект на YouTube.

Игрок принял решение создать собственный канал, назвав его “Кент“.

“Ну что, всем привет. Пришло время. Коронавирус - коронавирусом, но будем делать свой трэш.

Миля-канал - это хорошо, но двум кентам очень тесно на том канале. Так что я открываю по просьбе всех вас свой канал - Кент. Как вы все хотели, тут будет очень жестко“, - заявил Алиев.

В первом выпуске экс-футболист рассказал, как борются с коронавирусом в Киеве.

Напомним, что Алиев возобновил футбольную карьеру.