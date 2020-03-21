Кент: Алиев создал канал на Youtube
Футболист пошел по примеру Милевского.
Бывший футболист Динамо Александр Алиев запустил новый проект на YouTube.
Игрок принял решение создать собственный канал, назвав его “Кент“.
“Ну что, всем привет. Пришло время. Коронавирус - коронавирусом, но будем делать свой трэш.
Миля-канал - это хорошо, но двум кентам очень тесно на том канале. Так что я открываю по просьбе всех вас свой канал - Кент. Как вы все хотели, тут будет очень жестко“, - заявил Алиев.
В первом выпуске экс-футболист рассказал, как борются с коронавирусом в Киеве.
Напомним, что Алиев возобновил футбольную карьеру.
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