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Кент: Алиев создал канал на Youtube

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Футболист пошел по примеру Милевского.

Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88

Бывший футболист Динамо Александр Алиев запустил новый проект на YouTube.

Игрок принял решение создать собственный канал, назвав его “Кент“.

“Ну что, всем привет. Пришло время. Коронавирус - коронавирусом, но будем делать свой трэш. 

Миля-канал - это хорошо, но двум кентам очень тесно на том канале. Так что я открываю по просьбе всех вас свой канал - Кент. Как вы все хотели, тут будет очень жестко“, - заявил Алиев. 

В первом выпуске экс-футболист рассказал, как борются с коронавирусом в Киеве.

Напомним, что Алиев возобновил футбольную карьеру.

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Теги: Александр Алиев, футбол, вне игры, Артем Милевский
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