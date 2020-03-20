Алиев принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой
Александр передал эстафету Игорю Суркису и Артему Милевскому.
Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев принял участие в популярном челлендже.
Алиев понабивал туалетную бумагу прямо в магазине, несмотря на то, что многие записывают видео из дому.
Отметим, что Александр передал эстафету Артему Милевскому и Игорь Суркису, но президент киевского Динамо уже несколько дней назад принял участие.
Ранее сообщалось, что Пятов вместе с ведущим поучаствовал в популярном челлендже.
Полная версия правил