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Алиев принял участие в популярном челлендже с туалетной бумагой

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Александр передал эстафету Игорю Суркису и Артему Милевскому.

Александр Алиев
Александр Алиев
instagram.com/aliev_sasha88/

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев принял участие в популярном челлендже.

Алиев понабивал туалетную бумагу прямо в магазине, несмотря на то, что многие записывают видео из дому. 

Отметим, что Александр передал эстафету Артему Милевскому и Игорь Суркису, но президент киевского Динамо уже несколько дней назад принял участие.

Ранее сообщалось, что Пятов вместе с ведущим поучаствовал в популярном челлендже.

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Теги: Александр Алиев, Артем Милевский, вне игры, челлендж, видео, прикол
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