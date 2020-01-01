Глеб - о несостоявшемся переходе в Динамо: Мне не понравилось дикое отношение в клубе

Жизнь показала, что игрок сделал правильный выбор.

Бывший футболист Арсенала, Барселоны и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал, почему не подписал контракт с киевским Динамо.

“Я прошел просмотр, но после решил не возвращаться. У меня тоже самолюбие было, мне делали предложения клубы из России, но я им отказал. Для меня Динамо было на одном уровне со Спартаком, но команду особо не выделял. Знал только, что там Лобановский, что они здорово выступили. Но и меня же не со двора взяли.

Меня президент БАТЭ Капский попросил поехать на просмотр, они там о чем-то договаривались. Но это было не мое желание, мне не хотелось ехать в Киев, ведь у меня уже был подписан предварительный контракт со Штутгартом.

Я не саботировал, но тест Купера не собирался бегать. Приехать на просмотр, чтобы набрать физические данные? Для меня это бред. С основой у меня не было тренировок. Думал, на просмотр едет человека 3, а там 50 приехали. И 80% бежали тест Купера. Где-то еще 5-6 человек не побежали. Какой в этом смысл? Для меня это дико.

Не буду кривить душой - мне не понравилось отношение. И потом жизнь подтвердила, что я сделал правильный выбор“, - заявил Глеб в интервью Вацко Live.

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