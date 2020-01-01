Глеб: Милевский - не предатель белорусского футбола

Футболист принял собственное решение.

Экс-футболист Арсенала, Барселоны, БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением по поводу Артема Милевского, который выступает за Динамо-Брест.

“Мне нравится, как играл и играет Миля. Но у него в голове раньше был патрон или снаряд, не знаю. Но это его жизнь - как хотел, так и делал.

Я уважаю его, но он сам знает, что я сильнее футболист. Я видел, что он говорил обратное. Милевский больше актер. Он хороший и талантливый футболист, но Миля, успокойся, братан. Желаю ему удачи в том, чтобы доказать, что он лучше.

Он не предатель белорусского футбола. Ему никто не помогал, на футбол его отвели родители, он занимался. Что и кто для него делал? Он поехал, засветился, ему поступило предложение и он принял такое решение.

У нас всегда начинают судить, но никто же не прошел его путь, никто не знает, что ему пришлось пережить. Сразу набрасываться, мол, Миля - предатель - нет, это его жизнь. Я уважаю его решение и не виню“, - рассказал Глеб в интервью Вацко Live.

Ранее Милевский иронично обратился к Блохину.