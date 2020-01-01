Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Глеб: Милевский - не предатель белорусского футбола

Комментариев: 0
Футболист принял собственное решение.
Александр Глеб
Александр Глеб
Getty Images

Экс-футболист Арсенала, Барселоны, БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением по поводу Артема Милевского, который выступает за Динамо-Брест.

“Мне нравится, как играл и играет Миля. Но у него в голове раньше был патрон или снаряд, не знаю. Но это его жизнь - как хотел, так и делал.

Я уважаю его, но он сам знает, что я сильнее футболист. Я видел, что он говорил обратное. Милевский больше актер. Он хороший и талантливый футболист, но Миля, успокойся, братан. Желаю ему удачи в том, чтобы доказать, что он лучше.

Он не предатель белорусского футбола. Ему никто не помогал, на футбол его отвели родители, он занимался. Что и кто для него делал? Он поехал, засветился, ему поступило предложение и он принял такое решение.

У нас всегда начинают судить, но никто же не прошел его путь, никто не знает, что ему пришлось пережить. Сразу набрасываться, мол, Миля - предатель - нет, это его жизнь. Я уважаю его решение и не виню“, - рассказал Глеб в интервью Вацко Live.

Ранее Милевский иронично обратился к Блохину.

Поделись:
Теги: Александр Глеб, Артем Милевский, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь