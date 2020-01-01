УЕФА назвал три даты, когда может завершиться сезон

Национальные лиги получили несколько вариантов окончания сезона.

УЕФА предложил федерациям, национальным лигам и клубам Европы три варианта календаря до конца сезона.

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Как информирует Спорт-Экспресс в России, с самого начала был вариант, чтобы завершить розыгрыши чемпионатов и местных турниров, еврокубков, а также Лигу наций до 30 июня. Но у организации появилось сомнение, что получится это сделать.

Отмечается, что сейчас были предложены еще два варианта: - завершить сезон до 31 июля или до 31 августа. Это будет означать, что старт следующего сезона придется отложить.

Кроме этого, в ближайшее время УЕФА должен будет найти решение проблемы по контрактам, сроки которых истекают в начале лета.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес матчи Лиги наций, отбора к ЧМ-2022 и плей-офф Евро.