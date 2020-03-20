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Зинченко дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

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Украинец записал видеообращение вместе со своими "детьми".

Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко дал совет украинцам, как нужно бороться против коронавируса.

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Футболист в своем видеообращение попросил людей оставаться дома и тщательнее мыть руки.

“Дорогие украинцы. В это сложное время, я и мои “дети“ хотим пожелать вам крепкого здоровья, следите за гигиеной, мойте руки и старайтесь оставаться дома. Вместе мы победим этот вирус“, - заявил Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зараз не простий час як і в Україні,так і у світі 😔 Єдине,що необхідно робити у цій ситуації це: -зберігати спокій; -дотримуватись правил карантину; -при будь-яких симптомах негайно звернутися до лікарів; - утримуватись від рукостискань та спілкування у компаніях. Бажаю всім здоров`я та знайте,що ми здолаємо це,якщо будемо дотримуватись правил ❤️ • • #zinchenko #champion #mancity #fotball #kings #manchester #manchestercityfootballclub #thebest #ffu #ukraine

Публикация от ғᴀɴ ᴘᴀɢᴇ ᴀʟᴇx ᴢɪɴᴄʜᴇɴᴋᴏ 💛 (@o.zinchenko_)

Ранее Зинченко рассказала, как борется с пандемией коронавируса.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, коронавирус, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
БЕЗУМЕЦ    20.03.2020, 21:48
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Два вершка от горшка, а уже дают рекомендации
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