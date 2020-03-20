Зинченко дал рекомендации по борьбе с коронавирусом

Украинец записал видеообращение вместе со своими "детьми".

Александр Зинченко instagram.com/zinchenko_96/

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко дал совет украинцам, как нужно бороться против коронавируса.

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Футболист в своем видеообращение попросил людей оставаться дома и тщательнее мыть руки.

“Дорогие украинцы. В это сложное время, я и мои “дети“ хотим пожелать вам крепкого здоровья, следите за гигиеной, мойте руки и старайтесь оставаться дома. Вместе мы победим этот вирус“, - заявил Зинченко.

Ранее Зинченко рассказала, как борется с пандемией коронавируса.