Зинченко дал рекомендации по борьбе с коронавирусом
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко дал совет украинцам, как нужно бороться против коронавируса.
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Футболист в своем видеообращение попросил людей оставаться дома и тщательнее мыть руки.
“Дорогие украинцы. В это сложное время, я и мои “дети“ хотим пожелать вам крепкого здоровья, следите за гигиеной, мойте руки и старайтесь оставаться дома. Вместе мы победим этот вирус“, - заявил Зинченко.
Зараз не простий час як і в Україні,так і у світі 😔 Єдине,що необхідно робити у цій ситуації це: -зберігати спокій; -дотримуватись правил карантину; -при будь-яких симптомах негайно звернутися до лікарів; - утримуватись від рукостискань та спілкування у компаніях. Бажаю всім здоров`я та знайте,що ми здолаємо це,якщо будемо дотримуватись правил ❤️ • • #zinchenko #champion #mancity #fotball #kings #manchester #manchestercityfootballclub #thebest #ffu #ukraine
Ранее Зинченко рассказала, как борется с пандемией коронавируса.
Полная версия правил