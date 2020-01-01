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Кадар: С нетерпением жду знакомства с новыми партнерами

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Венгр перебрался в Китай.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Киев

Экс-футболист Динамо Тамаш Кадар, который стал игроком китайского Шаньдун Лунэн, рассказал, когда отправится в новую команду.

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“Скоро у меня появятся все необходимые документы. Так как аэропорты не закрыты, скоро отправлюсь в Китай и буду там на карантине.

Если я буду здоров в течение двух недель, то смогу присоединиться к команде и начать уже тренироваться. 

Чемпионат начнется уже через месяц или что-то такое. С нетерпением жду знакомства с моими новыми партнерами“, - приводит слова Кадара Csakfoci.

Отметим, что китайский клуб заплатил за Кадара три миллиона евро.

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Теги: Тамаш Кадар, футбол
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