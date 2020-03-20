Пеле назвал лучшего игрока современности

Бразилец сделал выбор между Роналду и Месси.

Легендарный бразилец Пеле назвал лучшего футболиста современности.

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“Я считаю, что сейчас Криштиану Роналду является лучшим в мире. Он сейчас - самый стабильный игрок. Но, конечно, не стоит забывать о Месси.

Лучший игрок в истории? Это сложный вопрос. Мы должны помнить о Зико, Роналдиньо, Роналдо, из европейцев - о Беккенбауэре, Кройффе.

Это не моя вина, но я думаю, что Пеле был лучше, чем они. Почему? Потому что все сравнивают их со мной“, - приводит слова Пеле A Bola.

Ранее сын Пеле рассказал о проблемах со здоровьем у отца, но бразилец заявил, что в полном порядке.