Почеттино: Хочу вернуться в Аргентину вместе с Месси

Специалист хотел бы поработать с легендарным футболистом.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино признался, что хотел бы поработать со своим соотечественником Лионелем Месси.

“Я хочу вернуться в Ньюэлл Олд Бойс вместе с Месси. У меня все еще есть время подождать такой возможности. Возможно, лучшим сценарием будет, если это произойдет через 10 лет“, - приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, аргентинский специалист выступал за Ньюэллс с 1988 по 1994 год. Месси, в свою очередь, играл за молодежную команду, из которой позже перебрался в Барселону.