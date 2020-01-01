Морозюк: Футболисты по-разному отреагировали на решение продолжить турецкую Суперлигу
Защитник Ризеспора Николай Морозюк рассказал о ситуации в Турции в контексте коронавируса.
“Атмосфера в Турции, можно сказать, напряженная. В целом, истерики и паники нет. Все спокойно, но люди ходят в масках. Существенно стало меньше людей на улицах. Мы были на днях в Анкаре, сейчас находимся в Измире. Ощущается, что улицы намного опустели, в том числе меньше людей и в аэропортах.
А так, все как обычно, странных вещей не происходит. Такого жесткого карантина здесь нет. Знаю, что закрываются разные предприятия, мероприятия, заведения, торговые центры и так далее“.
Что касается самого футбола, вчера было принято решение продолжить чемпионат, на что все отреагировали по-разному. Несмотря на это, атмосфера в футболе спокойная, нет особой паники, но страх присутствует. Это свойственно людям.
Внутри команды же мы получаем указания от врачей“, - рассказал Морозюк в программе Футбол NEWS.
Ранее сообщалось, что Морозюк получил красную карточку за фол против Родригеса.
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