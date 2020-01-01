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Бывший защитник сборной Бразилии: По очереди договаривались бить Месси по ногам

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Филипе Мело считает, что аргентинец лучше, чем Криштиану Роналду.
Филипе Мело
Филипе Мело
Getty Images

Экс-защитник сборной Бразилии Филипе Мело рассказал о своем отношении к капитану команды Аргентины Лионеле Месси.

“Месси - уникальный игрок. Когда Бразилия играла против него, то мы договаривались, что каждый из нас должен ударить его по ногам один раз, и понимали, что нужно менять друг друга.

Это не очень трудно, без таких вещей его не остановить. У нас не было цели сломать его, мы совершали тактические фолы, чтобы сбить его с ритма и помешать.

Я не могу ничего сказать о Пеле, потому что не видел его игру. Я помню, как на чемпионате мира 1990 года Аргентина победила Бразилию благодаря голу Каниджи. Бразильцы еще говорят, что Зико - лучший, но я впервые увидел его на поле в прощальном матче на стадионе Маракана.

Так что я не могу сказать, что Пеле, Марадона или Зико кажутся мне феноменами.

Я видел игру Месси, а это невероятно. Он лучше, чем Криштиану Роналду, потому что Криштиану может забить 5 голов, а Месси может забить эти же 5 мячей и при этом сделать голы для своих партнеров по команде. Он более совершенен“, - цитирует Мело Sports.es.

Ранее экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что Месси портит Барселону.

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Теги: футбол, Филипе Мело, сборная Бразилии по футболу, Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу
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