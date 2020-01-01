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Чеферин: Мы не советовали федерациям досрочно завершить чемпионаты

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Президент УЕФА назвал данную информацию ложью.
Александр Чеферин
Александр Чеферин
Getty Images

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что футбольный сезон могут завершить досрочно.

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“Я читал и слышал эти лживые новости, что мы посоветуем федерациям завершить чемпионаты прямо сейчас и решить, что те, кто лидировали в данный момент - чемпионы. Это неправда.

Наша цель - доиграть сезон, и мы не рекомендовали ничего подобного“, - цитирует функционера Mirror.

Напомним, УЕФА перенес матчи Лиги наций, отбора к ЧМ-2022 и плей-офф Евро.

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Теги: футбол, УЕФА, Александр Чеферин
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