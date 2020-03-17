Шевченко посоветовал, что можно посмотреть на карантине

Украинец также рассказал, как тяжело переборол коронавирус его друг из Италии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как проводит время на карантине.

"Я осторожен - играю в гольф и занимаюсь в тренажерном зале, но максимально избегаю контактов. Мириться со страхом нельзя, необходимо уверенно смотреть вперед.

Мой друг из Ломбардии заразился. Сейчас он уже дышит самостоятельно, но ему было тяжело. Он пил много воды, чая, очень сильно потерял в весе, но теперь он поправляется.

Читай также: Исполком УАФ приостановил все турниры по футболу в Украине

Что можно посмотреть во время карантина болельщикам Милана? Все просто - финал Лиги чемпионов на Олд Траффорд между Миланом и Ювентусом. А еще можно включить финал чемпионата мира в 2006 году или миланские дерби.

Лучшее всегда впереди. Италия будет еще сильнее, столкнувшись с трудностями, а Милан так же тверд, как и прекрасен", - приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко прокомментировал перенос Евро-2020.