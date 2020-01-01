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Алиев: Милевский не будет пользоваться услугами суррогатной матери

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По словам Александра, его друг очень хочет детей, но не готов на суррогатное материнство.
Александр Алиев и Артем Милевский
Александр Алиев и Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Бывший защитник киевского Динамо Александр Алиев познакомился с девушкой своего друга Артема Милевского Валерией. Во время разговора Алиев рассказал об отношении Милевского к детям.

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“Мы же иногда с кентом общаемся. Он хочет детей. Но он же не будет пользоваться услугами какой-то суррогатной матери, чтобы ребенок просто был», - сказал Алиев в видео на YouTube-канале Миля.

Ранее сообщалось, что Александр Алиев возобновил карьеру.

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Теги: Александр Алиев, Артем Милевский, футбол, вне игры
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