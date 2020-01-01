УЕФА перенес матчи Лиги наций, отбора к ЧМ-2022 и плей-офф Евро
Союзу пришлось принять множество решений о переносах турниров из-за пандемии коронавируса.
Во вторник, 17 марта, УЕФА провел встречу с 55 представителями национальных лиг, где было принято множество важных футбольных решений.
Так, Евро-2020 был перенесен на следующий год, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году пройдут в новые даты.
Как сообщает официальный сайт УАФ, союз также утвердил следующие решения:
- запланированные на март матчи плей-офф Евро-2020 будут перенесены на июнь текущего года (срок может измениться);
- отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, запланированные на июнь 2021, будут перенесены на другие даты;
- финал четырех Лиги наций-2020/2021, Евро-2021 (U-21) и женское Евро-2021, которые должны были состояться в июне и июле 2021 года будут сыграны в другие даты;
- клубы будут обязаны отпускать своих игроков на все матчи сборных, которые пройдут в новые даты.
- если позволит ситуация, будут приложены максимальные усилия для завершения всех игр в национальных турнирах и европейских кубках до 30 июня 2020 года;
- национальные лиги будут проводить матчи посреди недели, а поединки европейских кубков пройдут в выходные дни;
- даты отборочных раундов европейских кубков в сезоне-2020/2021 будут определены в зависимости от завершения сезона-2019/2020.
Ранее сообщалось, что турнир Копа Америка перенесен на следующий год.
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