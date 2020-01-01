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УЕФА назвал дату, когда должны быть закончены европейские чемпионаты

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Национальные лиги должны организовать необходимые условия для возобновления турниров.
УЕФА
УЕФА
UEFA.com

УЕФА вместе с Ассоциацией европейских клубов выпустил совместное заявление о дальнейшей судьбе европейских чемпионатов.

“Нужно завершить все внутренние и европейские клубные соревнования к концу текущего спортивного сезона, то есть не позднее 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление игры будет достаточно уместным и разумным.

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Возможны ограничения или изменения текущих календарных слотов, потенциально приводящие к планированию матчей национальных чемпионатов в середине недели и планированию матчей в выходные дни.

Возможна адаптация отборочных раундов квалификации к Лиги чемпионов-2020/21 и Лиги Европы в случае несвоевременного завершения спортивного сезона-2019/20, то есть после 30 июня 2020 года“, - говорится в заявление.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

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Теги: УЕФА, футбол
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