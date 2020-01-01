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Клубный чемпионат мира перенесен на неопределенный срок

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Турнир должен был состояться в 2021 году.
Клубный чемпионат мира
Клубный чемпионат мира
Getty Images

ФИФА приняла решение отменить Клубный чемпионат мира из-за пандемии коронавируса, об этом информирует официальный сайт организации.

Турнир должен был состояться летом 2021 года. Сообщается, что соревнования пройдут, а новая дата будет известна позже. Отметим, что турнир может пройти в 2021 году, в 2022 или 2023 годах.

Напомним, что Клубный чемпионат мира должен был состояться с 17 июня по 4 июля в Китае в обновленном формате.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, а вслед за этим - Копа Америка.

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Теги: Клубный чемпионат мира, футбол
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