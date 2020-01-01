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Турнир Копа Америка перенесен на следующий год

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Соревнование отложено до следующего года.
Копа Америка
Копа Америка
Getty Images

КОНМЕБОЛ принял решение перенести Копа Америка с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, об этом сообщает Globoesporte.

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Турнир должен был начаться 12 июня 2020 года в Колумбии и Аргентине. Но теперь соревнования пройдут с 11 июня по 10 июля следующего года.

Отметим, что на Копа Америке примут участие десять сборных, которые представляют КОНМЕБОЛ (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Чили, Эквадор, Перу, Боливия, Венесуэла), и две сборные, которые были специально приглашены - национальные команды Катара и Австралии.

Ранее стало известно, что УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

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Теги: Копа Америка, футбол, коронавирус
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