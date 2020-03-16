Хацкевич сравнил уровень УПЛ и второй лиги России
Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, который сейчас работает в российском Роторе, поделился своими мыслями относительно уровня Футбольной национальной лиги, второй по силе в России.
“Наверное, нет смысла сравнивать эти лиги, разница достаточно серьезная. Сейчас я могу говорить только по двум играм в ФНЛ. В первой игре мы играли с Нефтехимиком. В Украине таких команд нет, которые сами не играют и другим не дают. Вот Шинник, к примеру, они стараются играть в футбол. Мы тоже стараемся играть в футбол.
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Впрочем, сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как Динамо, Шахтер, Заря, Александрия, которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень.
Уровень украинской Премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ“, - рассказал Хацкевич на пресс-конференции.
Отметим, что под руководством белорусского специалиста Ротор провел два поединка - сыграл вничью с Нефтехимиком (1:1) и обыграл Шинник (1:0). Волгоградская команда находится на первом месте, обгоняя Химки и Чертаново на один балл.
Ранее Александр Хацкевич рассказал о соблазнах для “откатов“ во времена работы в киевском Динамо.
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