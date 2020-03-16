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Хацкевич сравнил уровень УПЛ и второй лиги России

Комментариев: 3
Александр Хацкевич уверен, что украинская Премьер-лига гораздо сильнее второго по силе чемпионата в России.
Александр Хацевич
Александр Хацевич
instagram.com/fc.rotor/

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, который сейчас работает в российском Роторе, поделился своими мыслями относительно уровня Футбольной национальной лиги, второй по силе в России.

“Наверное, нет смысла сравнивать эти лиги, разница достаточно серьезная. Сейчас я могу говорить только по двум играм в ФНЛ. В первой игре мы играли с Нефтехимиком. В Украине таких команд нет, которые сами не играют и другим не дают. Вот Шинник, к примеру, они стараются играть в футбол. Мы тоже стараемся играть в футбол.

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Впрочем, сравнивать уровень нашего футбола с такими командами как Динамо, Шахтер, Заря, Александрия, которые участвуют в еврокубках, не совсем уместно. Это совершенно другой уровень.

Уровень украинской Премьер-лиги гораздо выше, чем ФНЛ“, - рассказал Хацкевич на пресс-конференции.

Отметим, что под руководством белорусского специалиста Ротор провел два поединка - сыграл вничью с Нефтехимиком (1:1) и обыграл Шинник (1:0). Волгоградская команда находится на первом месте, обгоняя Химки и Чертаново на один балл. 

Ранее Александр Хацкевич рассказал о соблазнах для “откатов“ во времена работы в киевском Динамо.

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Теги: Александр Хацкевич, Ротор, Россия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.03.2020, 23:21
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гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ПУТЛЕР - ВЕЧНЫЙ ЦАР ВСЕЯ БЫДЛОСТАНА!!!
гость  (аноним)  16.03.2020, 23:20
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ПУТЛЕР -
гость  (аноним)  16.03.2020, 23:14
Оценка:  0
гость
Что за куйня?
Причем здесь еб...ный кацапстан?
Насрать на кацапстан!!!!!!!!
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