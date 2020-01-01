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Безус: Тесты на коронавирус в Генте никто не сдавал

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Украинец рассказал, как в Генте отреагировали на пандемию коронавируса.
Роман Безус
Роман Безус
Getty Images

Полузащитник Бельгийского Гента и Украины Роман Безус рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на распорядок в клубе.

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“Температуру ежедневно меряют на входе, но тесты на коронавирус еще никто не сдавал. Хотят сделать завтраки отдельными, чтобы не было много людей… Группами тренироваться - кто знает, какое решение примут“, - приводит слова Безуса Football Hub.

Отметим, что чемпионат Бельгии прерван из-за COVID-19 как минимум до 3 апреля. В стране на данный момент зафиксировано 1 058 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 1 выздоровел.

Ранее сообщалось, что молодой испанский футболист умер от коронавируса.

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Теги: Роман Безус, Гент, чемпионат Бельгии по футболу, коронавирус, COVID-19, футбол
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