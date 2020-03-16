УЕФА не может определять чемпионов национальных лиг - A Bola
Издание AS распространило информацию о том, что в связи со сложившейся ситуацией и остановкой многих европейских чемпионатов из-за коронавируса, УЕФА рассмотрит вопрос о признании чемпионами лиг действующих лидеров турнирных таблиц, если турниры не будут завершены.
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Однако, издание A Bola опровергает эту новость. Источник в УЕФА рассказал журналистам, что данный вопрос находится вне пределов юрисдикции союза. В каждом случае подобный вопрос будет решать национальная ассоциация.
Также источник отметил, что все вопросы о повышении и понижении команд в классе также полностью находятся под руководством национальных представительств.
Ранее сообщалось, что УЕФА может провести формат "Финала четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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