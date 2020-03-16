УЕФА признает чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не будут завершены - AS

Однако если УЕФА решит перенести Евро-2020 на один год, то данная мера не будет применена.

УЕФА собирается решить различные организационные вопросы, связанные с остановкой чемпионатов из-за коронавируса и возможным переносом Евро-2020.

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Как стало известно AS, функционеры планируют решить вопросы с выбором чемпионов национальных турниров в случае, если сезон так и не будет доигран. УЕФА склоняется к варианту назначить победителями нынешних лидеров чемпионатов.

По этому же принципу будут определять и участников еврокубковых турниров в сезоне-2020/21 - по положению команд на момент остановки чемпионата. А вот вопросы с понижением и повышением команд в классе УЕФА оставит на сами лиги.

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При этом источник отмечает, что данная мера не будет применяться в том случае, если УЕФА примет решение о переносе Евро-2020 на следующий год, ведь тогда у всех лиг будет время для полного завершения национальных чемпионатов.

Отметим, что лишь один раз был подобный инцидент в европейском футболе. В 1999 году УЕФА признал чемпионом Югославии Партизан, который лидировал в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за войны в стране.

Напомним, встреча УЕФА с представителями европейских лиг, где будут обсуждаться все эти вопросы, состоится во вторник, 17 марта.

Ранее сообщалось, что УЕФА может провести формат "Финала четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы.