Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА признает чемпионами лиг текущих лидеров, если турниры не будут завершены - AS

Комментариев: 0
Однако если УЕФА решит перенести Евро-2020 на один год, то данная мера не будет применена.
УЕФА может признать чемпионами нынешних лидеров лиг
УЕФА может признать чемпионами нынешних лидеров лиг
Getty Images

УЕФА собирается решить различные организационные вопросы, связанные с остановкой чемпионатов из-за коронавируса и возможным переносом Евро-2020.

Читай также: Тоттенхэм и Вест Хэм хотят, чтобы АПЛ отменила сезон и аннулировала его результаты

Как стало известно AS, функционеры планируют решить вопросы с выбором чемпионов национальных турниров в случае, если сезон так и не будет доигран. УЕФА склоняется к варианту назначить победителями нынешних лидеров чемпионатов.

По этому же принципу будут определять и участников еврокубковых турниров в сезоне-2020/21 - по положению команд на момент остановки чемпионата. А вот вопросы с понижением и повышением команд в классе УЕФА оставит на сами лиги.

Читай также: УЕФА подтвердил возможность переноса Евро-2020

При этом источник отмечает, что данная мера не будет применяться в том случае, если УЕФА примет решение о переносе Евро-2020 на следующий год, ведь тогда у всех лиг будет время для полного завершения национальных чемпионатов.

Отметим, что лишь один раз был подобный инцидент в европейском футболе. В 1999 году УЕФА признал чемпионом Югославии Партизан, который лидировал в турнирной таблице на момент остановки чемпионата из-за войны в стране.

Напомним, встреча УЕФА с представителями европейских лиг, где будут обсуждаться все эти вопросы, состоится во вторник, 17 марта.

Ранее сообщалось, что УЕФА может провести формат "Финала четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Поделись:
Теги: УЕФА, футбол, чемпионаты, Европа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь