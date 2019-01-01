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Состав Ливерпуля - самый дорогой в топ-5 лиг Европы

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"Красные" обладают невероятным составом.
Ливерпуль
Ливерпуль
liverpoolfc.com

Аналитический центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг Европы по стоимости состава команд.

Исследовательский центр при составления списка использовал данные 20 самых ценных игроков клуба. Ценность футболистов определялась по алгоритму, который разработанный CIES Football Observatory.

Первое место в рейтинге занял Ливерпуль, стоимость которого составила 1,405 млрд евро. Вторую позицию занял Манчестер Сити (1,361 млрд евро), а тройку лидеров замкнула Барселона (1,17 млрд евро).

Топ-20 рейтинга:

Ранее сообщалось, что Донбасс Арена - в топ-25 лучших стадионов в истории ЛЧ.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Реал Мадрид, Челси, футбол, рейтинг
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