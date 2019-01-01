Состав Ливерпуля - самый дорогой в топ-5 лиг Европы

"Красные" обладают невероятным составом.

Аналитический центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов топ-5 лиг Европы по стоимости состава команд.

Исследовательский центр при составления списка использовал данные 20 самых ценных игроков клуба. Ценность футболистов определялась по алгоритму, который разработанный CIES Football Observatory.

Первое место в рейтинге занял Ливерпуль, стоимость которого составила 1,405 млрд евро. Вторую позицию занял Манчестер Сити (1,361 млрд евро), а тройку лидеров замкнула Барселона (1,17 млрд евро).

Топ-20 рейтинга:

Ранее сообщалось, что Донбасс Арена - в топ-25 лучших стадионов в истории ЛЧ.